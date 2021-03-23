Малахов назвал Аршавина «ублюдком» и призвал поговорить с экс-супругой

Российский телеведущий Андрей Малахов жестко раскритиковал поведение футболиста Андрея Аршавина. Он назвал его «ублюдком» и призвал хотя бы поговорить с бывшей супругой, которая серьезно болеет.

Малахов заявил об этом в эфире телепрограммы «Прямой эфир», где обсуждалась история Алисы Казьминой. В конце февраля стало известно, что она четыре дня провела в коме из-за тяжелого аутоиммунного заболевания.

Мама Казьминой сообщила телеведущему, что Аршавин никак не реагирует на сообщения о болезни бывшей жены. На связь он не выходит и никаких действий не предпринимает.

«Никто не требует твоих денег. Засунь их себе в одно место!» — заявил Малахов.

Зато сейчас женщину хорошо поддерживает морально и финансово ее первый муж. Поведение футболиста раскритиковали все сидящие в студии. Сама Казьмина призналась, что во время развода боялась агрессии спортсмена. По ее словам, забытую пару обуви он забирал вместе с пятью охранниками. В браке они прожили почти два года.

В конце января Алиса Казьмина обвинила российского футболиста в том, что он пытается выселить свою дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.