Адвокат бывшей жены Аршавина рассказал о дальнейших судах по алиментам

В пятницу, 20 ноября, Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Аршавина, снизив размер алиментов в пользу Барановской с половины до 3/8 (37,5%) дохода футболиста. У Аршавина и Барановской трое общих детей четырнадцати, двенадцати и восьми лет. Сейчас они живут с матерью. В 2019 году Аршавин, по данным mk.ru, выплачивал более 300 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно.

По словам Матвеева, Барановская требует прежней суммы выплат.

«Есть несколько вариаций доходов, нескольких компаний, конкретную сумму доходов мы озвучить не можем, но он обязан производить выплаты на детей в пользу одной второй заработка», — озвучил он позицию телеведущей.

Гражданский брак Аршавина и Барановской распался в 2013 году. В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой. В браке родилась дочь Есения. В начале 2019 года журналистка сообщила о разводе, назвав причиной многочисленные измены Аршавина.