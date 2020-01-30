Экс-жена Аршавина обвинила футболиста в намерении лишить жилья родную дочь

Алиса Казьмина, бывшая супруга Андрея Аршавина, обвинила российского футболиста в том, что он пытается выселить свою дочь из квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Пост содержит фотографию требования о выселении Казьминой с ее детьми — Есенией Аршавиной и Алексеем и Алисой Казьмиными. Письмо подписано матерью спортсмена Татьяной Аршавиной.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — гласит лаконичная подпись под снимком документа.

В требовании сказано, что Татьяна Аршавина является собственником жилплощади. Она потребовала Алису Казьмину вместе с ее тремя несовершеннолетними детьми освободить квартиру к 1 марта 2020 года. Если этого не произойдет, то Аршавина намерена обратиться в суд.

Российский футболист Андрей Аршавин и Алиса Казьмина прожили в браке практически три года. В июле прошлого года они развелись. Разгорелся скандал после того, как Казьмина обратилась в полицию. Она заявила правоохранителям, что бывший возлюбленный присылает ей смс-сообщения с угрозами, а также «пугает тюрьмой и возбуждением уголовных дел».