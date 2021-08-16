МакSим опубликовала первые фото дома после выписки

Певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала первые фотографии у себя дома после выписки из больницы. Кадры появились в Stories в ее Instagram.

На одном из фото — букет цветов от телеведущего Дмитрия Борисова. За цветами видны, вероятно, ноги певицы. На двух других снимках — тоже букеты цветов. Один от организатора Vk Fest Максима Сидоркова, еще один — от Леры Кудрявцевой.

Певицу выписали домой накануне. В больнице она провела два месяца, большую часть — в искусственной коме. Ее подключали к аппарату ИВЛ. Теперь ей предстоит долгое восстановление.

Менеджер МакSим Маргарита Соколова сегодня опровергла сообщения о том, что артистка будет проходить реабилитацию в подмосковном центре. По ее словам, все врачи будут приезжать к ней домой. Певице нужно будет, в частности, делать дыхательные упражнения. По прогнозам специалистов, Абросимова сможет вернуться на сцену не раньше чем через год.

По словам еще одного представителя МакSим, Яны Богушевской, после комы у звезды возникли проблемы с памятью. Некоторые события она совсем не помнит. Например, свой последний концерт в Татарстане, после которого и попала в больницу.