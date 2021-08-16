Менеджер МакSим опроверг сообщения о реабилитации в подмосковном центре

Певица МакSим (Марина Абросимова) проходит реабилитацию дома. Артистка получает всю необходимую помощь, заявила ее менеджер Маргарита Соколова, опровергнув сообщения о том, что звезда будет находиться в реабилитационном центре в Московской области.

«Это ложная информация. Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает», — подчеркнула Соколова в комментарии ТАСС.

О том, что Абросимова после выписки из больницы в течение 21 дня будет проходить реабилитацию в центре в Подмосковье, сообщил Telegram-канал Маsh со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, во время лечения артистка будет заниматься дыхательной гимнастикой и делать разные упражнения, чтобы восстановиться после долгой и тяжелой болезни.

Из больницы МакSим выписали 13 августа. Она очень хотела оказаться дома, чтобы обнять детей и немного отдохнуть от больничных стен. Она почти месяц была в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

По словам ее менеджера Яны Богушевской, МакSим почти не помнит некоторые события, которые происходили до комы, в том числе открытие собственной школы искусств и последний концерт в Казани.