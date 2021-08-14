Болезнь МакSим подогрела интерес к певице. Чтобы удержать внимание, нужны новые песни

Певицу МакSим выписали из больницы, где она провела почти два месяца в коме. Артистку ждет долгое восстановление: о концертах и выпуске новых песен можно забыть минимум на год. Болезнь подогрела интерес к певице, но вряд ли он останется таким же после ее выздоровления.

МакSим отправилась домой 13 августа. Лечение она продолжит в родных стенах. Путь к выздоровлению у певицы был тяжелым: госпитализация в московскую клиническую больницу № 52, пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией при отрицательном тесте на коронавирус, подключение к ИВЛ и ЭКМО, медикаментозная кома.

В первых числах августа врачи зафиксировали улучшения в состоянии МакSим, она пришла в сознание и смогла дышать самостоятельно. Довольно быстро артистку перевели в обычную палату и пообещали выписать. На выписке рабочие столичной больницы устроили ей сюрприз - спели песню «Знаешь ли ты».

Интерес к личности из-за пандемии

Внимание к попавшей в больницу МакSим было пристальное. За ее здоровьем следили СМИ и общественность. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «360» объяснил интерес к истории певицы общей ситуацией в стране на фоне пандемии.

«Ковид, который уносит такое большое количество людей, знакомых и любимых, артистов, актеров, приучил нас к тому, что если человек находится в больнице в тяжелом состоянии, с воспалением легких, то к этому, хочешь не хочешь, будет пристальное внимание», — сказал он.

Когда ты видишь, что эта болезнь не выбирает ни возраст, ни статус, никто не находится в безопасности, естественно, к людям молодым, находящимся в тяжелом, критическом состоянии, особое внимание Евгений Бабичев музыкальный критик.

Ситуацию с госпитализацией МакSим Бабичев назвал схожей с трагической историей Юлии Началовой.

«Совпадает по ощущениям. <…> Тоже молодая, в самом расцвете сил, в том числе и творческих. Выступала и в один момент попала в больницу. И здесь то же самое: увезли в больницу практически со сцены. Естественно, это привлекает внимание общественности», — подчеркнул музыкальный критик.

Он напомнил про поддержку, которую певице оказали коллеги, поклонники и даже болельщики футбольного клуба «Спартак». Все это — показатель того, как сказались на людях тяжелые полтора года пандемии. У COVID-19, заметил Бабичев, серьезный список, в который в том числе попали имена популярных актеров и артистов другого жанра.

Дальнейшего ажиотажа не будет

История МакSим закончилась хорошо. Но врачи запретили ей какие бы то ни было нагрузки и перелеты до полного восстановления. На сцену, уверял представитель певицы, она не вернется минимум год. И если в период госпитализации артистки о ней говорили и писали с завидной регулярностью, то после выписки, скорее всего, интерес к МакSим поутихнет.

«В серьезный, пиковый момент, когда она лежала в больнице, к ней было приковано внимание всей страны и ближнего зарубежья, где ее знали и слушали. Но говорить о том, что после выздоровления, выписки, у нее резко пойдут [вверх] продажи записей, альбомов или <…> будут резкие аншлаги… Я не вижу для этого никаких предпосылок», — сказал Евгений Бабичев.

Артист постоянно должен быть в тонусе. Постоянно выступать, записывать новые песни. И этот материал, естественно, должен быть привлекательным для слушателя. Это должны быть не проходные песни в любом случае Евгений Бабичев.

Музыкальный критик посоветовал МакSим в дальнейшей работе прежде всего подумать над материалом и новым репертуаром. К тому же медики прогнозируют долгую восстановительную терапию и никаких конкретных сроков не называют.

«Заболевание серьезно ударило по ее здоровью, и сколько потребуется для восстановления, никому неизвестно. <…> Не думаю, что она вернется на сцену в ближайшее время. Если это и произойдет, сильного всплеска внимания к выступлениям, новым релизам ожидать не стоит. Нужно продолжать работать, как это было до заболевания», — заключил Бабичев.