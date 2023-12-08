Знаменитости 08 декабря 2023, 10:49 Майк Тайсон и Элайджа Вуд записали обращения к «наркоману-Зеленскому» по заказу пранкеров Microsoft обнаружила фейковые видеообращения звезд к Зеленскому из-за наркомании imago-images.de / Global Look Press

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Известные голливудские актеры, звезды спорта и музыки записали видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому в результате обмана. Заказчики роликов в сервисе Cameo не уточняли личность адресата или брали промокадры, сообщила газета The New York Times со ссылкой на отчет Центра анализа угроз Microsoft.

В Сети завирусились видео актеров Элайджи Вуда, Дина Норриса, Джона Макгинли, Кейт Флэннери, боксера Майка Тайсона, вдовы Элвиса Пресли Присциллы и басиста группы System of a Down Шаво Одаджяна с обращением к некоему Владимиру, страдающему алкогольной и наркотической зависимостями. Они записали обращения в сервисе Cameo.

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Начиная с июля ролики распространили в мессенджерах, заявив, что они адресованы Владимиру Зеленскому. Специалисты Microsoft заподозрили, что к этому причастны пранкеры.

«Российские кибероператоры и операторы влияния продемонстрировали адаптивность на протяжении всего конфликта с Украиной, пробуя новые способы получить преимущество на поле боя и лишить Киев источников внутренней и внешней поддержки», — заявили специалисты.

Некоторые ролики подлинные, но смонтированные. Например, в случае с Майком Тайсоном обошлось без его непосредственного участия — авторы переделали проморолик с его страницы. Элайджа Вуд получил за работу не меньше 340 долларов — именно такие расценки выставили в его профиле. Он пожелал некоему Владимиру пройти лечение. Представитель актера подтвердил изданию, что заказ на это видео поступал, но актер обращался не к президенту Украины.

Звезда «Властелина колец» в 2020 году записал в Cameo видео в поддержку соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора Бабарико. Ролик стоил не меньше 225 долларов.