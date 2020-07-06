Открытка от звезды. Сколько Элайдже Вуду заплатили за видео для соперника Лукашенко

Известный по роли Фродо в киносаге «Властелин колец» актер Элайджа Вуд выпустил видеообращение в поддержку находящихся в СИЗО кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Ролик записан через платформу Cameo, где любой желающий за деньги может получить видеооткрытку от известного человека.

Стоимость личного видеопослания от Элайджи Вуда 225 долларов. Такая цена указана на сайте Cameo.

Эту платформу создал выходец из Microsoft Девон Таунсенд. В 2014 году он вел видеоблог о путешествиях на платформе Vine, когда подписчики стали просить записать его поздравления с днем рождения или просто передать привет. Предприниматель быстро понял, что такое обращение известных людей за деньги может стать весьма прибыльным, и в 2017 году запустил свою платформу.

75% от всей платы получает звезда, которая записывает обращение. Остальные деньги идут компании. В прошлом году Саmео привлек 65 миллионов долларов инвестиций. С учетом того, что из-за пандемии съемки кино и сериалов остановились, у актеров появился новый стабильный способ заработка.

Известный по роли Фродо в киносаге «Властелин колец» актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку находящихся в СИЗО кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Ролик на своей странице в Instagram опубликовала девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева.

В своем заявлении актер заявил, что знает о том, что происходит с задержанными отцом и сыном. При этом он выразил надежду, что все закончится хорошо. В углу на видео заметен обрезанный логотип сервиса Cameo.

Виктора и Эдуарда Бабарико задержали в Минске 18 июня. Их обвинили в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.