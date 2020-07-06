Элайджа Вуд поддержал главного соперника Лукашенко на выборах

Звезда Голливуда Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку Виктора Бабарико. Политика, который баллотировался на президентские выборы, держат в СИЗО КГБ и обвинили по нескольким статьям.

Видео с участием Элайджи Вуда разместила в Instagram подруга сына Бабарико Александра Зверева.

Актер обратился и к Виктору Бабарико, и к его сыну Эдуарду, к которому у силовиков тоже есть претензии.

«Привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня поддержать вас. Я недавно прочел о вашей ситуации. Конечно, она просто ужасна. Надеюсь, вас скоро освободят и все произошедшее останется в прошлом», — сказал звезда «Властелина колец».

В заключение Элайджа Вуд привел цитату из фильма, подчеркнув, что в «этом мире еще много хорошего и за это стоит бороться».

Виктора Бабарико, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы Белоруссии на предстоящих выборах, обвинили в легализации полученных преступным путем средств, уклонении от уплаты налогов, которое повлекло за собой крупный ущерб, и взяточничестве. Сыну политика Эдуарду Бабарико вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

С 19 июня Бабарико поместили в СИЗО КГБ. Его задержание в прокуратуре Белоруссии назвали законным. Политика считают причастным к созданию и руководству ОПГ, деятельность которой якобы контролировали «кукловоды из „Газпрома“».

Задержание Бабарико спровоцировало в стране массовые протесты.