Музыкант Юрий Лоза назвал Хабиба Нурмагомедова новым Гагариным. По его мнению, спортсмен сможет помочь России на мировой арене в целом.

«Хабиб может быть как Гагарин, благодаря которому в свое время СССР подписывал многие документы. Вижу Хабиба в этой роли. Не законотворческой, а именно такой», — заявил Юрий Лоза в комментарии изданию «Чемпионат».

Музыкант считает, что Хабиб мог бы пойти в Госдуму или аппарат правительства России. В целом у спортсмена большой выбор, чем заниматься дальше. Он также сможет помочь не только России, но и своей республике.

Вечером 24 октября Хабиб Нурмагомедов победил в бою американца Джастина Гейджи. Это 29-я победа россиянина. Он уже трижды защитил статус чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя спортсмен объявил, что завершает свою профессиональную карьеру. Такое решение он принял ради своей матери, которой пообещал, что бой с Гейджи станет последним.

На следующий день после боя Хабиб опубликовал пост, посвященный умершему отцу. Абдулманап Нурмагомедов скончался из-за осложнений после коронавирусной инфекции летом 2020 года.