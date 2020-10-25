Российский боец Хабиб Нупмагомедов посвятил пост умершему отцу после победы над американским спортсменом Джастином Гейджи. Он поблагодарил родителя за все, чему научился благодаря ему.

«Когда Всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо, отец, за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал спортсмен в Instsgram.

В эти выходные Хабиб Нурмагомедов стал Абсолютным бойцовским чемпионом (UFC) в легком весе. Он победил уже во втором раунде, применив против Джастина Гейджи удушающий прием. В конце поединка российский спортсмен дал волю своим эмоциям и расплакался прямо в октагоне. Вероятно, первая победа после смерти отца спровоцировала такие слезы.

После боя Нурмагомедов заявил о завершении карьеры, в течение которой он ни разу не потерпел поражения. Теперь он может начать тренировать юных спортсменов. Или, по мнению его друзей, займется общественной деятельностью.

Ранее глава UFC Дэйн Уайт рассказал, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи мог не состояться. Потому что за три недели до поединка россиянин получил травму.