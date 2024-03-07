Знаменитости 07 марта 2024, 18:07 Лолите предложили единственный способ вернуться на сцену News.ru: продюсер Рудченко посоветовал Лолите заняться благотворительностью Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Продюсер Павел Рудченко предложил певице Лолите Милявской заняться благотворительностью, чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке. О вариантах возвращения звезды на российскую сцену он рассказал изданию News.ru.

Лолита оказалась одной из немногих, кто не поторопился с извинениями за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Позже певица все же признала свою ошибку, однако организаторы концертов не спешат возобновлять с ней работу.

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Скучающая без выступлений Лолит занялась домашними растениями и даже выставила ультиматум: если ей не вернут работу, она «выйдет на улицы с секатором».

Продюсер Рудченко дал менеджерам певицы совет, как она могла бы восстановить репутацию. Он порекомендовал Лолите пойти по стопам Анны Асти и заняться благотворительностью.

«Пусть открывают типовые проекты либо придумают что-то новое», — сказал продюсер.

Он считает, что шанс на возвращение на сцену у певицы есть.

«Определенное время точно должно пройти. Ей главное не потерять доход, а некоторых людей она своими действиями возмутила. И нужно время», — заявил Рудченко.

Так, засветившаяся на скандальной вечеринке Анна Асти вернется на сцену уже 8 марта. Она выступит на ВДНХ в Москве вместе с Niletto и Лешей Свик.