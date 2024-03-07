Знаменитости 07 марта 2024, 12:23 Лолита выдвинула ультиматум из-за отмены концертов Певица Лолита попросила вернуть ее на сцену и пригрозила россиянам секатором РИА «Новости»

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Скучающая без концертов певица Лолита Милявская занялась домашними растениями. Она поделилась в своем Telegram-канале видео, в котором пригрозила «выйти на улицу и стричь все подряд», если ее не вернут к работе.

Вернувшаяся из Болгарии артистка показала фанатам свои домашние фикусы, которые она нещадно подстригла секатором.

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«Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — написала звезда.

После участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой она лишилась концертов и корпоративов, но обрела много свободного времени и возможность заниматься бытовыми вопросами. Лолита уже сделала в доме небольшой ремонт, генеральную уборку, а также навестила в Болгарии мать и дочку. Правда, новая деятельность не так уже и нравится артистке.

Лолита несколько раз пыталась оправдаться и извиниться за участие в скандальной вечеринке, но безуспешно. Она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.