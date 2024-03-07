Общество 07 марта 2024, 11:29 Анна Асти вернется на сцену 8 марта Первый после «голой» вечеринки концерт Анны Асти пройдет на ВДНХ 8 марта РИА «Новости»

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Певица Анна Асти анонсировала свое первое после скандальной «голой» вечеринки выступление. Оно состоится 8 марта на ВДНХ, написала звезда в своем Telegram-канале.

Помимо Анны Асти, в концерте примут участие такие артисты, как Niletto и Леша Свик. Певица сообщила своим поклонникам в социальных сетях, что вход на мероприятие будет бесплатным, и поинтересовалась у подписчиков, какую песню они хотят услышать.

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«Какую песню ждешь больше всего?» — спросила артистка у поклонников.

После участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» и отмены запланированных на новогодние праздники мероприятий Анна Асти лишилась 13 миллионов рублей. Она провела за рубежом последние два месяца, а после возвращения на родину столкнулась с еще несколькими срывами выступлений. Так, концерты Асти не состоялись в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.