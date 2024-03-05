Знаменитости 05 марта 2024, 17:04 «Чемоданчик разобрала». Лолита рассказала о возвращении в Россию Певица Лолита сообщила о возвращении в Россию из Болгарии Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Российская певица Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой лишилась концертов и корпоративов, но обрела много свободного времени и возможность заниматься бытовыми вопросами. В своих соцсетях она сообщила поклонникам о возвращении в Россию.

«Чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств», — поделилась артистка.

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Она рассказала, что прилетела в Москву в 03:00, путешествие выдалось для нее тяжелым из-за нарушения режима дня.

Певица запаслась аксессуарами для уборки, намекнув, что быстрого возвращения на сцену она не ждет. В ближайшее время она планирует заниматься домашними делами.

Лолита уже сделала в доме небольшой ремонт, генеральную уборку, а также навестила в Болгарии мать и дочку.

Ранее звезда несколько раз пыталась оправдаться и извиниться за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой, но тщетно. Она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.