Знаменитости 26 февраля 2024, 15:38 Жизнь Лолиты сильно изменилась после скандала с «голой» вечеринкой Лолита Милявская поменяла жизнь после скандала с «голой» вечеринкой Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Российская исполнительница Лолита Милявская до сих пор не может вернуться на сцену, хотя уже прошло два месяца после ее участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Ее привычная жизнь стала совсем другой. Об этом сообщило издание «7 дней».

Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей. Другие участники вечеринки — Дима Билан и Филипп Киркоров — продолжили свою карьеру.

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Сейчас артистка живет в Болгарии в доме в деревенской местности, который построила, когда была в браке с Дмитрием Ивановым. Каждый год она приезжала туда ради благоустройства сада.

В социальных сетях Милявской больше нет прежнего гламура, но зато появились видео сельской жизни. В последней публикации артистка и вовсе предстала в необычном для себя амплуа — в серой кофте, желтой куртке, лосинах и тапках. Лолита назвала себя типичной болгарской пенсионеркой.

Артистке осенью исполнилось 60 лет. Это дает ей право стать полноценной гражданкой Болгарии и получить ВНЖ. Однако сама она не раз объясняла, что не хочет навсегда уезжать из России.

Ранее Лолита Милявская назвала размер своей пенсии.