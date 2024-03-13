Знаменитости 13 марта 2024, 13:34 Лолита впервые вышла в свет после «голой» вечеринки Певица Лолита появилась на пресс-завтраке МУЗ-ТВ впервые после «голой» вечеринки РИА «Новости»

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Лолита впервые появилась на публике после декабрьской «голой» вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой. Она пришла на пресс-завтрак «Премии МУЗ-ТВ 2024».

Артистка появилась на мероприятии в черном платье с открытыми плечами и строгих очках. Поклонники обратили внимание на ее новую прическу: Лолита сделала короткую рваную стрижку.

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На мероприятии объявили ведущих «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», которую возобновили после двухлетнего перерыва. Статуэтки раздадут 14 июня в СК «ЦСКА Арена»

Церемонию проведут Лолита Милявская, Клава Кока, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева. Имя еще одного ведущего объявят позднее.

«Я вообще женщина в черном последние 2,5 месяца. <…> Я просто польщена такой честью», — отметила Лолита.

Во время пресс-завтрака она сообщила, что будет вести себя на мероприятии достойно и соответствовать своему возрасту.

«Обещаю вам, что буду скучна, противна, омерзительна, как в принципе и требует премия. <…> Я буду скучным пятном», — пообещала певица.

По ее словам, концерты в ее расписании пока не планируются.

«Пока никаких планов нет. Мои творческие амбиции зависит от вашего принятия», — подчеркнула Лолита.

Милявская также рассказала о том, как проводит время во время отмены — например, стрижет растения.

Недавно отмененная звезда расплатилась в ресторане песней. Она ходила в заведение вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Увидев меню, артистка заметила, что блюда очень дорогие. Поэтому ей пришлось предложить официанту в качестве оплаты мини-концерт.

Чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке, Лолите по примеру певицы Анны Асти предложили заняться благотворительностью: например, открыть благотворительный фонд. Эксперты считают, что шанс на возвращение на сцену у артистки есть.