Знаменитости 11 марта 2024, 18:22 «Теперь пою за еду». Лолита рассказала о том, как расплатилась в ресторане Певица Лолита рассказала о том, как расплатилась в дорогом ресторане песней Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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После скандала с «голой» вечеринкой певица Лолита Милявская осталась без работы: телеканалы и организаторы концертов объявили ей бойкот. Однако звезда эстрады старается не унывать и с иронией относится к ситуации. Так, она выложила видео на своей странице в соцсети, где показала, как расплатилась в ресторане при помощи песни.

На днях Лолита ходила в ресторан вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Увидев меню, артистка подчеркнула, что блюда очень дорогие. Когда к ним подошел официант, она шутливо предложила ему расплатиться песней. Тот охотно согласился. Вместе с молодым человеком они исполнили одну из ее композиций.

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«Теперь пою за еду. Прочла заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробовать, и прокатило. Замечательному официанту огромное спасибо», — написала артистка.

Ранее Лолите предложили единственный способ вернуться на сцену. Чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке, ей посоветовали заняться благотворительностью.