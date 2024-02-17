17 февраля 2024, 05:49
Лолита Милявская назвала размер своей пенсии
Певица Лолита рассказала, что получает более 20 тысяч рублей пенсии
Российская певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии, которая составила более 23,8 тысячи рублей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», — написала она в своем блоге.
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Артистка так ответила комментаторам, которые писали под ее постами слово «бабка». По ее словам, у нее есть пенсионное удостоверение, и она этим гордится.
Лолита добавила, что содержит семью и помогает людям на честно заработанные и отложенные деньги. Также певица заявила, что у налоговой службы никогда не было к ней претензий, так как она щепетильна.
В начале года Лолита заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.
В конце января концерт Лолиты отменили в городе Раменском в Московской области. Выступление было запланировано на 15 февраля.
Артистка также осталась без концерта в Новосибирске, запланированного на 31 марта. Он входил в юбилейный гастрольный тур, посвященный ее 60-летию.
Пенсия
Музыка
Лолита Милявская
Москва
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