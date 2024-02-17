Знаменитости 17 февраля 2024, 05:49 Лолита Милявская назвала размер своей пенсии Певица Лолита рассказала, что получает более 20 тысяч рублей пенсии РИА «Новости»

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Российская певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии, которая составила более 23,8 тысячи рублей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», — написала она в своем блоге.

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Артистка так ответила комментаторам, которые писали под ее постами слово «бабка». По ее словам, у нее есть пенсионное удостоверение, и она этим гордится.

Лолита добавила, что содержит семью и помогает людям на честно заработанные и отложенные деньги. Также певица заявила, что у налоговой службы никогда не было к ней претензий, так как она щепетильна.

В начале года Лолита заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.

В конце января концерт Лолиты отменили в городе Раменском в Московской области. Выступление было запланировано на 15 февраля.

Артистка также осталась без концерта в Новосибирске, запланированного на 31 марта. Он входил в юбилейный гастрольный тур, посвященный ее 60-летию.