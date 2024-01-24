Знаменитости 24 января 2024, 01:42 Концерт Лолиты отменили в Подмосковье Отменили концерт Лолиты, запланированный на 15 февраля в Раменском РИА «Новости»

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Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в городе Раменском в Московской области. Мероприятие должно было состояться 15 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зов Народа».

«Концерт Лолиты Милявской в ДК „Сатурн“ отменен, продажа билетов остановлена. Зрители оповещены о способах возврата билетов», — сказано в публикации.

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Ранее еще один концерт Милявской отменили в Новосибирске. Артистка должна была выступить с шоу, посвященном своему 60-летию. Музыкальное событие могло состояться 31 марта. Купившим билеты фанатам рекомендовали сдать их, чтобы получить деньги назад.

Шквал критики посыпался на Лолиту после ее появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Артистка выполнила условие и пришла в соответствующем наряде.