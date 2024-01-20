Знаменитости 20 января 2024, 16:55 Организаторы объявили об отмене второго концерта Лолиты в Новосибирске Лолита осталась без концертов в Новосибирске в рамках юбилейного тура РИА «Новости»

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Концертов певицы Лолиты Милявской в рамках посвященного 60-летию артистки тура в Новосибирске не будет. Сообщение об отмене запланированного на 31 марта выступления появилось на сайте Дома ученых Сибирского отделения РАН.

Купившим билеты горожанам рекомендовали их сдать, чтобы вернуть деньги.

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«Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», — отметили в публикации.

Это уже второй концерт артистки, отмененный в Новосибирске менее чем за неделю. В минувшее воскресенье, 14 января, организаторы выступления Лолиты в Доме культуры железнодорожников заявили, что артистка не приедет в город 2 апреля.

В рамках юбилейного тура у Лолиты с февраля по апрель запланировано более 20 концертов в разных городах России.

После участия певицы в организованной блогером Настей Ивлеевой голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» концерты Лолиты начали отменять. Первым такое решение приняло Министерство культуры Омской области.

Сама певица заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.