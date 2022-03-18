Лобода опровергла слухи об отказе от украинского гражданства

Певица Светлана Лобода опровергла слухи о том, что якобы сменила украинское гражданство. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

Раньше в интернете появилась информация о том, что Лобода якобы стала гражданкой Мальты. Но сама артистка ответила, что это неправда, и она остается гражданкой Украины.

«У меня одно гражданство. Было есть и будет. И оно украинское!» — подчеркнула Лобода.

Ранее певица Рита Дакота попала в больницу во время отдыха на Бали. На острове певица праздновала свой день рождения, однако вечеринка закончилась экстренной госпитализацией. Об этом сообщил в Instagram партнер Дакоты Федор Белогай.

«Их с подругой накрыло внезапно, обе резко свалились. Свой день рождения Рита „отпраздновала“ под капельницами. Вчера у них взяли анализы, а сегодня позвонили из больницы и сказали, что нужна экстренная госпитализация», — написал он.

Также певица Жасмин вернется в Россию после отпуска в Израиле. Исполнительница заявила, что это была давно запланированная поездка, и после окончания отпуска она вернется.