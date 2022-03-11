Рита Дакота попала в больницу на Бали

Российская певица Рита Дакота попала в больницу во время отдыха на Бали. Об этом сообщило РИА ФАН.

На острове певица праздновала свой день рождения, однако вечеринка закончилась экстренной госпитализацией. Об этом сообщил в Instagram бойфренд Дакоты Федор Белогай, написала газета «Петербургский дневник».

«Их с подругой накрыло внезапно, обе резко свалились. Свой день рождения Рита „отпраздновала“ под капельницами. Вчера у них взяли анализы, а сегодня позвонили из больницы и сказали, что нужна экстренная госпитализация», — написал Белогай.