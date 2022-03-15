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    15 марта 2022, 21:26

    Певица Жасмин заявила, что вернется в Россию после отпуска в Израиле

    Дарья Морозова

    Певица Жасмин вернется в Россию после отпуска в Израиле. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на соцсети.

    Жасмин, как и некоторые другие знаменитости, уехала из России после начала спецоперации на Украине. Исполнительница заявила, что это была давно запланированная поездка, и после окончания отпуска она вернется.

    «Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать», — написала она.