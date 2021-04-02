Литвинова призналась, что ждет отдельный саундтрек к фильму «Северный ветер» от Земфиры

Режиссер и актриса Рената Литвинова ждет возможный выпуск отдельным изданием саундтрека к фильму «Северный ветер», который написала певица Земфира. Об этом сообщил ТАСС.

Несколько музыкальных композиций не попали в кинокартину.

«„Северный ветер“ — это фильм-архив, который можно пересматривать и переслушивать музыку Земфиры много раз. Я жду, когда она выпустит саундтрек отдельным изданием — там столько невероятной музыки, которая не вошла в картину!» — заявила Литвинова.

Премьера «Северного ветра» прошла в феврале 2021 года. В фильме снялись сама режиссер, а также Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава. «Северный ветер» рассказывает о влиятельных женщинах из загадочного клана, которые правили на территории Северных полей и «жили в ожидании любви» во времена великого матриархата.

Также в конце февраля Земфира выпустила музыкальный альбом «Бордерлайн» — первый за восемь лет, написала «Газета.ru». Однако вскоре ее заподозрили в плагиате. В соцсетях заметили схожесть надписи и общей стилистики с обложкой сингла Brdrline 2019 года американского музыканта Leo Luganskiy.