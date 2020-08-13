Вышел трейлер фильма Ренаты Литвиновой

Сюжет повествует о влиятельных женщинах из загадочного клана. Главные роли исполнили Рената Литвинова, Антон Шагин, Светлана Ходченкова и другие. Музыку для фильма писала Земфира.

«Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви…» — рассказывается в описании фильма.

Ранее стало известно, что журналисты застали Ренату Литвинову покидающей подъезд Ефремова, пока тот был на допросе. Тогда она не стала объяснять, зачем приехала. На следующий день Литвинова рассказала, что привезла свою крестницу Анну-Марию — дочку актера — к отцу.

Литвинова рассказала, что Анна-Мария сразу после случившегося начала искать контакты близких погибшего Сергея Захарова, чтобы принести соболезнования. Актриса не представляет, как без поддержки отца будут жить пять его детей. Он помогал им всем и был кормильцем. Также Литвинова обещала помогать своей крестнице по мере возможностей.