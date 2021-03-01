Обложку нового альбома Земфиры посчитали плагиатом

Земфиру за обложку первого за восемь лет альбома «Бордерлайн» заподозрили в плагиате. Схожесть надписи и общей стилистики с обложкой сингла Brdrline 2019 года американского музыканта Leo Luganskiy отметили пользователи социальных сетей.

В обоих случаях авторы используют зачеркнутую белую надпись на черном фоне. Даже название, по сути, одно и то же: у американского артиста — Brdrline, у отечественной певицы Земфиры — «Бордерлайн» (англоязычный термин, обозначающий пограничное расстройство личности).

Telegram-канал «Только никому» рассказал, что идея обложки принадлежит дизайнеру Vetements Демне Гвасалии. Друг Ренаты Литвиновой, который шил костюмы для ее нового фильма, и поклонник творчества певицы выпускал ограниченную коллекцию худи Vetements с принтом «ЗЕМФИРА». Их было всего 50 штук. Telegram-канал уверяет, что обложка вдохновлена именно этой одеждой, о чем написано и в выходных данных альбома, где Демне выражает благодарность за идею. По части дизайна там же отмечен Даниил Лебедев.

Скандальный блогер Лена Миро в своем Telegram-канале раскритиковала новый альбом Земфиры «Бордерлайн», который стал первым за последние восемь лет карьеры певицы.