Little Big выпустили песню в необычном стиле

Группа Little Big выпустила новый сингл «We Are Little Big» и сразу же клип к нему. За первые несколько часов он набрал 80 тысяч просмотров. Об этом сообщила НСН.

Многие отметили нестандартный стиль песни. В комментариях некоторые предположили, что группа вернулась к истокам. Также трек сравнили с творчеством еще одного проекта вокалиста Антона Лиссова — группой Jane Air. Ранее лидер Little Big Илья Прусикин зарегистрировал собственный бренд под названием SKIBIDI. Музыкант планирует под ним открыть рестораны. Несколько дней назад он получил бумаги о регистрации бренда. Под SKIBIDI Илья Прусикин планирует открыть ресторан и другие заведения общественного питания. Также группа Little Big стала лауреатом III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Коллектив назвали группой года, а певцом года выбрали Диму Билана. Кроме того, Zivert вручили золотой скрипичный ключ, как певице года. Исполнительницу Ирину Дубцову признали поэтом-песенником года. Лучшим в номинациях «Композитор года» и «Саундтрек года» стал немец Ханс Циммер.