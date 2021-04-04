Little Big стала группой года по версии премии Bravo

Группа Little Big стала лауреатом III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Коллектив назвали группой года, а певцом года выбрали Диму Билана. Об этом сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».

«3 апреля 2021 года при поддержке радио Monte Carlo и „Русской медиагруппы“ в Центральном доме литераторов прошел гала-ужин премии Bravo-2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки», — привел ТАСС сообщение организаторов.

На церемонии награждения Little Big объявили группой года, а Диму Билана — певцом года. Кроме того, Zivert вручили золотой скрипичный ключ, как певице года. Исполнительницу Ирину Дубцову признали поэтом-песенником года. Лучшим в номинациях «Композитор года» и «Саундтрек года» стал немец Ханс Циммер.

Совместную работу Николая Баскова и Дани Милохина назвали дуэтом года, а лучшей песней стала «Комета» исполнителя Jony (Джонни). Также на премии выбрали альбом года. В этой категории победила работа «7» Artik & Asti.

Премия Bravo вручается каждый год, начиная с 2018 года. Победителями становятся исполнители классической и популярной музыки.