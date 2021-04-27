Лидер Little Big зарегистрировал бренд SKIBIDI для открытия ресторана

Лидер Little Big Илья Прусикин последовал примеру Анастасии Ивлеевой и зарегистрировал собственный бренд под названием SKIBIDI. Музыкант планирует под ним открыть рестораны.

Как сообщили Telegream-канал MASH Siberia, несколько дней назад он получил бумаги о регистрации бренда. Под SKIBIDI Илья Прусикин планирует открыть ресторан и другие заведения общественного питания.

О регистрации своего бренда ранее заявила Анастасия Ивлеева. Она планирует выпустить чипсы под названием «Изи пизи», энергетические напитки под названием «Чича-бум» и шоколад. Запуском и развитием ее бренда займется организация «Коленки пчелы», которую она зарегистрировала в феврале этого года.

Накануне вышедший три года назад романтический клип на композицию Skibidi популярной рейв-группы Little Big посмотрели на YouTube свыше 500 миллионов раз и получил около четырех миллионов лайков, сообщил Nation News.

Группа Little Big стала лауреатом III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Коллектив назвали группой года.