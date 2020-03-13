Клип песни Little Big для Евровидения набрал почти 6 миллионов просмотров
Песня называется Uno. Сейчас она стоит на первом месте на вкладке «В тренде» в российском сегменте YouTube. В комментариях уже появились положительные отзывы и от мировой аудитории.
«Вдвойне смешно, когда веселая зажигательная песня преподносится с такими серьезными непроницаемыми лицами, как будто они никого не собираются смешить, это бесподобно! Ведь все в мире знают, что русские не улыбаются…», — написал пользователь под ником The Best.
Видео появилось в Сети в ночь с 12 на 13 марта и почти сразу обошло по просмотрам ранее лидирующий клип украинской группы Go_A (его посмотрели более миллиона раз). Однако в России мнения разделились. Одни считают песню забавной, но недостаточно яркой для конкурса, а другие — что она вполне имеет шансы на успех.