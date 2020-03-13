Клип песни Little Big для Евровидения набрал почти 6 миллионов просмотров

Посчитали до десяти и покорили YouTube — новый клип Little Big на песню для музыкального конкурса Евровидение набрал уже 5,8 миллиона просмотров за неполные сутки.

Песня называется Uno. Сейчас она стоит на первом месте на вкладке «В тренде» в российском сегменте YouTube. В комментариях уже появились положительные отзывы и от мировой аудитории.

«Вдвойне смешно, когда веселая зажигательная песня преподносится с такими серьезными непроницаемыми лицами, как будто они никого не собираются смешить, это бесподобно! Ведь все в мире знают, что русские не улыбаются…», — написал пользователь под ником The Best.

Видео появилось в Сети в ночь с 12 на 13 марта и почти сразу обошло по просмотрам ранее лидирующий клип украинской группы Go_A (его посмотрели более миллиона раз). Однако в России мнения разделились. Одни считают песню забавной, но недостаточно яркой для конкурса, а другие — что она вполне имеет шансы на успех.