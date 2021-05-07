Звездный стилист Владислав Лисовец рассказал о близкой дружбе с Жанной Фриске. По его словам, певица доверяла ему подробности интимной жизни.

«Жанна мне доверяла, а я же доверял ей. Если я пускаю человека в свой круг, то точно могу ему все рассказывать. Я тоже входил в круг Жанны, потому что она доверяла мне даже интимные подробности личной жизни. И очень часто я говорил, что мы с одной планеты», — рассказал Влад Лисовец в интервью Teleprogramma.pro.

Стилист отметил, что ценит чувство юмора, без которого сложно в творческой профессии. Жанна Фриске, по его словам, умела шутить, в том числе и над собой.

Ранее Лисовец признался, что не имеет возможности передать добрые слова сыну Жанны Фриске, так как не общается с отцом мальчика телеведущим Дмитрием Шепелевым. При этом своих детей Влад Лисовец практически не знает. Недавно он рассказал, что у него есть двое внебрачных детей. Он много лет назад встречался с девушкой, которая забеременела. Лисовец отметил, что видел фотографии детей, но сходства малышей с ним не увидел.