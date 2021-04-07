Лисовец объяснил, почему не поздравляет ребенка Фриске с днем рождения

Стилист Влад Лисовец, который близко дружил с певицей Жанной Фриске, объяснил, почему не поздравляет ее общего с ведущим Дмитрием Шепелевым ребенка с днем рождения, сообщило РИА ФАН.

В среду, 7 апреля, Платону исполнилось семь лет. Лисовец признался, что не имеет возможности передать добрые слова сыну Жанны.

«Я не общаюсь. А как я могу общаться, если я был другом Жанны. Если бы у меня была возможность, я бы общался», — пояснил стилист.

Как он считает, поздравления должны быть личными, без посредников. По мнению Лисовца, можно было бы поздравить папу с рождением ребенка. Влад делать этого не станет, потому что их с Шепелевым «жизнь развела в разные стороны». Он заявил, что не вмешивается в отношения телеведущего с семьей бывшей участницы группы «Блестящие».

Ранее Шепелева и его избранницу осудили после рождения общего ребенка. Мужчина поделился с подписчиками радостной новостью, опубликовав пост c фото возлюбленной. Он рассказал, как пара решилась на третьего малыша. Ведущий подчеркнул, что очень благодарен своей женщине.