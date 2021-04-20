Российский стилист Влад Лисовец признался, что у него есть двое внебрачных детей. Мужчина рассказал, много лет назад встречался с девушкой, которая забеременела от него, написала Teleprogramma.pro.

«Как мне заявили, у меня есть двое детей. Я не буду говорить ни пол, ни имена. У нас с той девушкой был личный конфликт. Женщины — странные, эмоциональные создания. Но сейчас мы в прекрасных отношениях», — рассказал Лисовец.

Он отметил, что видел фотографии детей. Влад не увидел сходства малышей с ним. Вместе с тем он заявил, что мечтает иметь наследников. В настоящий момент он готов посвятить кому-то свое время.

Лисовцу 48 лет, и он никогда не был в браке. Ранее ничего не было известно о его детях. Имиджмейкер предпочитает не делиться с журналистами историями из своей личной жизни.

Ранее стилист рассказал, что в моде этой весной очень яркие цвета: розовый, оранжевый, голубой, а также цвета 1970-х годов — хаки и рыжий. Лисовец посоветовал обратить внимание на замшевые ткани, изобилие кожи, плащи, юбки, которые пользовались популярностью в то время. Хорошо смотрятся этнический принт и оверсайз.