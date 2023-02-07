Знаменитости 07 февраля 2023, 03:40 Лишившийся глаза писатель Салман Рушди опубликовал первое фото после нападения Писатель Рушди поделился с читателями Twitter первой фотографией после жестокого нападения Викимедиа

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Британский писатель Салман Рушди опубликовал в своем аккаунте в Twitter фото в очках, одна линза в которых затемнена. Это первый его публичный снимок после жестокого нападения, в результате которого Рушди ослеп на один глаз.

«Фотография драматична и мощна, но это, как бы ни было прозаично, то, как я выгляжу на самом деле», — написал литератор.

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Нападение на Рушди произошло 12 августа 2022 года в Нью-Йорке прямо на лекции в общественном центре. Мужчина с ножом нанес ему множество ранений. В результате писатель лишился зрения одного глаза, также сильно пострадала кисть одной из рук из-за того, что были затронуты нервы. В данный момент Рушди может работать лишь одной рукой.

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Нападавшего задержали, им оказался 24-летний ливанец, возможно, имеющий связи с исламскими экстремистами.

Причиной такого поступка мог стать роман Рушди «Сатанинские стихи», который вышел в свет 1988 году. Произведение вызвало протест в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским.