Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз после нападения | 360°

Культура 23 октября 2022, 18:33 Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз после нападения Литературный агент Уайли: писатель Салман Рушди ослеп на один глаз, и рука не работает flickr

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Писатель Салман Рушди из Великобритании ослеп на один глаз и не может работать одной из рук после нападения на него. Об этом заявил его литературный агент Эндрю Уайли в интервью испанской газете El Pais.

«Потерял зрение одного глаза… У него были три серьезных ранения в шею. Одна кисть выведена из строя из-за того, что были перерезаны нервы в руке. И у него еще около 15 ран в груди и туловище», — сказал он.

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Находится ли писатель дома, или еще госпитализирован, его агент не уточнил.

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На 75-летнего писателя напали перед его выступлением в образовательном центре на западе штата Нью-Йорк. Вооруженный ножом мужчина нанес писателю несколько серьезных ранений. Нападавший задержан, Рушди подключили к ИВЛ. Через несколько дней он пошел на поправку.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс назвал заявление МИД Ирана по поводу нападения на Салмана Рушди омерзительным. До этого официальный представитель иранского ведомства Насер Канани Чафи заявил, что автор сам виноват, что на него напали.