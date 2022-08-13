Напавшего на писателя Рушди отправили под арест

Мужчину, который 12 августа напал на писателя Салмана Рушди, арестовали за попытку совершения убийства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителей местной полиции.

«Доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Нападавшему вменили покушение на убийство второй степени и нападение второй степени.

Мужчина набросился на Рушди перед публичным выступлением писателя в Нью-Йорке. Он нанес Рушди несколько серьезных ножевых ранений. Врачи сообщали, что писателя перевели на ИВЛ, у него сильно повреждены рука и печень. По мнению медиков, Рушди может лишиться глаза.

По одной из версий, нападавший накинулся на Салмана Рушди из-за жажды к наживе или по религиозным убеждениям. У писателя много врагов. В Иране за его убийство объявили награду в размере трех миллионов долларов. Самого писателя приговорили к смерти, из-за чего он был вынужден много лет скрываться.