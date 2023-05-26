Знаменитости 26 мая 2023, 21:14 Лидера «Би-2» признали иноагентом Минюст России признал солиста группы «Би-2» иностранным агентом РИА «Новости»

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Минюст России внес солиста российской группы «Би‐2» Егора Бортника, известного как Лева, в список иностранных агентов. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

По данным Минюста, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении России и ее граждан.

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Кроме того, в реестр попали бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев, ученый Сергей Чернышов, основательница «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова и другие.

Поклонники группы спросили в комментариях под одним из постов в социальной сети у солиста группы «Би-2», будут ли в ближайшее время концерты в России. Музыкант ответил, что у него в планах нет возвращения в страну. Также артист негативно высказывался в адрес россиян.

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию солистам рок-группы «Би-2». Парламентарий отметил, что музыканты с самого начала спецоперации на Украине «заняли активную антироссийскую позицию».