Солистам «Би-2» предложили закрыть въезд в Россию

Солистам рок-группы «Би-2» грозит запрет на въезд в Россию. С такой просьбой к главе ФСБ Александру Бортникову обратился депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов, сообщил ТАСС.

Музыканты, заметил парламентарий, с самого начала спецоперации на Украине «заняли активно антироссийскую позицию». Депутат отметил, что ФСБ уже раньше вводило подобные запреты для лиц без гражданства РФ.

Несмотря на свое мнение о происходящем и отсутствие российского паспорта, артисты продолжали выступать в стране.

«Они продолжают вести открытую антироссийскую политику, выступают против российской армии», — подчеркнул Кузнецов.

Депутат сослался на закон «О порядке выезда и въезда в РФ». Он предположил, что запрашиваемая мера улучшит обороноспособность и обеспечит безопасность государства либо общественного порядка. Кузнецов допустил, что ведение запрета на въезд солистов группы «Би-2» в РФ положительно повлияет на защиту здоровья населения.