Знаменитости 11 мая 2023, 19:26 Лидер «Би-2» отказался возвращаться в Россию Солист группы «Би-2» Лева заявил, что не вернется в Россию РИА «Новости»

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Артист Лева Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник) заявил, что не вернется в Россию. Об этом он написал в Instagram*.

В комментариях под одним из постов в соцсети у солиста группы «Би-2» спросили, будут ли в ближайшей перспективе концерты в России. Музыкант ответил красноречиво.

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«Я не вернусь в Россию», — отреагировал он.

В комментариях артист негативно высказывался в адрес россиян. По его мнению, соотечественники «перечеркнули все свои достижения».

Резкие слова музыканта возмутили многих фанатов группы. Подписчики заявили, что он сам «наплевал на всех» и отрекся от своих поклонников.

Как сообщил RT, фронтмен группы назвал «животными» и «убийцами» тех фанатов, которые поздравили его с Днем Победы.

В августе прошлого года музыканты «Би-2» опровергли информацию об отъезде из России и назвали подобные слухи вбросами. В июле 2022 года фанаты «Зенита» освистали музыкантов, которые выступали после окончания Суперкубка России. Болельщики призвали группу покинуть сцену.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.