    27 февраля 2020, 14:53

    Лещенко считает Панайотова достойным вариантом для Евровидения

    Дарья Морозова

    Певец Лев Лещенко считает исполнителя Александра Панайотова достойным представлять Россию на Евровидении. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Лещенко считает, что Панайотов — настоящий артист, который обладает прекрасным вокалом и знает как себя правильно подать.

    «Главное, что у него есть — хороший вокал. Там же сейчас вокала как такового нет — только шоу и оригинальные номера. Это вообще, скорее, конкурс оригинальных номеров, а певцов там маловато. Панайотов — настоящий вокалист», — уверен Лещенко.

    Родион Газманов также одобрил возможное участие исполнителя в конкурсе. Он считает Панайотова «блестящим исполнителем», «талантливым», «одаренным» и «работоспособным».

    Сам Панайотов опроверг информацию о том, что будет представлять Россию на международном песенном конкурсе. Он назвал фейком новости, в которых говорилось о его якобы участии в Евровидении. Артист напомнил в Instagram, что только Первый канал может назвать участника от России. И такой информации пока не было.