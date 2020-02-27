Лещенко считает Панайотова достойным вариантом для Евровидения

Лещенко считает, что Панайотов — настоящий артист, который обладает прекрасным вокалом и знает как себя правильно подать.

«Главное, что у него есть — хороший вокал. Там же сейчас вокала как такового нет — только шоу и оригинальные номера. Это вообще, скорее, конкурс оригинальных номеров, а певцов там маловато. Панайотов — настоящий вокалист», — уверен Лещенко.

Родион Газманов также одобрил возможное участие исполнителя в конкурсе. Он считает Панайотова «блестящим исполнителем», «талантливым», «одаренным» и «работоспособным».

Сам Панайотов опроверг информацию о том, что будет представлять Россию на международном песенном конкурсе. Он назвал фейком новости, в которых говорилось о его якобы участии в Евровидении. Артист напомнил в Instagram, что только Первый канал может назвать участника от России. И такой информации пока не было.