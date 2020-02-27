Панайотов назвал новости о поездке на Евровидение фейком

Александр Панайотов не поедет на Евровидение. Поп-исполнитель опроверг информацию о том, что будет представлять Россию на международном песенном конкурсе.

Панайотов назвал фейком новости, в которых говорилось о его якобы участии в Евровидении. Артист напомнил в Instagram, что только Первый канал может назвать участника от России. И такой информации пока не было.

«Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное — зачем это делает», — подчеркнул музыкант.

Он с осуждением отнесся к пабликам, которые растиражировали новость о возможной поездке Панайотова на конкурс.

Поклонники пожелали музыканту, чтобы слухи все же стали правдой, и Россию на Евровидении представлял именно он.

Кандидатуру Александра Панайотова счел удачной и его коллега Родион Газманов. Он назвал певца талантливым и одаренным исполнителем.

Евровидение в 2020 году пройдет в Роттердаме. На конкурс в Нидерланды представители стран-участниц съедутся в мае. Сам Панайотов уже говори, что давно готов защищать честь России на музыкальной арене.