27 февраля 2020, 12:37
Газманов-младший назвал Панайотова достойным участия в Евровидении
Певец Александр Панайотов может представлять Россию на Евровидении. Его коллега Родион Газманов считает, что это отличный вариант. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Александр — блестящий исполнитель. Очень талантливый и одаренный, и самое главное — работоспособный», — рассказал Газманов и добавил, что «это один из самых подходящих кандидатов для того, чтобы представить Россию».
Конкурс в этом году пройдет в Роттердаме.