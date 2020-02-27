Газманов-младший назвал Панайотова достойным участия в Евровидении

«Александр — блестящий исполнитель. Очень талантливый и одаренный, и самое главное — работоспособный», — рассказал Газманов и добавил, что «это один из самых подходящих кандидатов для того, чтобы представить Россию».

Конкурс в этом году пройдет в Роттердаме.