Знаменитости 13 апреля 2024, 15:26 Лерчек и ее муж начали раздел имущества Муж блогера Лерчек подал в суд иск на раздел совместно нажитого имущества РИА «Новости»

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Известный блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем начали судебный процесс по разделу совместно нажитого имущества. Соответствующий документ разместили в картотеке Симоновского суда Москвы.

Инициатором раздела стал Артем, который подал исковое требование к супруге, его зарегистрировали 12 апреля.

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Чекалина известна под псевдонимом Лерчек. В марте она подала заявление о разводе после 12 лет брака. Перед этим адвокат блогера Константин Третьяков заявил, что следователи закрыли уголовное дело против супружеской пары.

На фоне слухов о распаде брака Артем Чекалин подарил жене часы за три миллиона рублей.

В декабре 2023 года Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов на 504 миллиона рублей, они погасили эту сумму. При этом Лерчек объясняла, что не платила налоги исключительно из глупости.