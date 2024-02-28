28 февраля 2024, 17:58
Лера Кудрявцева отправила мужа лечиться от алкоголизма
Лера Кудрявцева отправила мужа Игоря Макарова лечиться от алкоголизма
Лера Кудрявцева отправила мужа, хоккеиста Игоря Макарова, лечиться от алкоголизма. На это телеведущая намекнула в собственном Telegram-канале.
Кудрявцева сообщила, что в настоящий момент все члены ее семьи находятся на лечении в различных учреждениях. Ее дочь Маша в сопровождении няни — в санатории в Сочи. Мать Леры — в одном из пансионатов Подмосковья. А муж оказался в клинике, где врачи помогут ему бороться с пагубным пристрастием к спиртным напиткам.
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«Муж — тоже в „санатории“», — написала Кудрявцева.
В январе Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа — бывшего хоккеиста ЦСКА и московского «Динамо» Игоря Макарова — из-за его пристрастия к алкоголю. Спортсмену в сентябре прошлого года исполнилось 36 лет.
Сейчас телеведущая восстанавливается после травмы колена, полученной во время съемок телешоу. Она пожаловалась, что не знает, чем «прогневила Бога».
Семья
Алкоголь
Лера Кудрявцева
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