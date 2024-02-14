Знаменитости 14 февраля 2024, 00:13 «Чем я прогневила Бога». Лера Кудрявцева получила тяжелую травму Телеведущая Лера Кудрявцева сломала ногу РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу со сложным переломом ноги. На травму она пожаловалась подписчикам своего Telegram-канале.

«Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости», — рассказала Кудрявцева о своей травме.

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Телеведущая назвала происходящие с ней неприятности «каким-то сюром» и пожаловалась, что не знает, чем «прогневила Бога».

В декабре Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске, где она должна была стать одной из ведущих шоу «Песня года». Телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие, высокую температуру, слабость и сильный кашель. Врачи диагностировали у звезды пневмонию. Так что вместо «Песни года» она осталась в больнице.

В январе Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа — бывшего хоккеиста ЦСКА и московского «Динамо» Игоря Макарова из-за его пристрастия к алкоголю.