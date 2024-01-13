Знаменитости 13 января 2024, 03:54 Лера Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста из-за алкоголя Ведущая Кудрявцева заявила, что ушла от мужа-хоккеиста Макарова из-за алкоголя РИА «Новости»

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с мужем, бывшим хоккеистом ЦСКА и московского «Динамо» Игорем Макаровым. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло», — написала она.

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В следующем сообщении звезда отметила, что не намерена комментировать эту ситуацию.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м ведущая родила дочь Марию от хоккеиста.

Спортсмену в сентябре прошлого года исполнилось 36 лет. За период своей карьеры он играл в петербургском клубе СКА, нижнекамском «Нефтехимик», уфимском «Салават Юлаев», омском «Авангард» и новосибирском «Сибирь».

В октябре прошлого года Кудрявцева рассказала, что состояла в абьюзивных отношениях в молодости. Она жила с обеспеченным мужчиной, у которого к ней были маниакальные чувства. Он нанимал ей телохранителей, следил за ведущей и прослушивал ее мобильник.