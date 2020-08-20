Легкоступову похоронили в белом гробу среди подсолнухов
На церемонию прибыла мать музыкальной исполнительницы. Ее привезли на инвалидной коляске.
Легкоступова умерла 14 августа, ей было 54 года. За несколько дней до этого Анетта Бриль нашла мать в квартире с пробитой головой, при этом певица была пьяна. Вместе с ней нетрезвым также был и ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. Дочь исполнительницы отправила мать и отчима в наркологическую клинику.
Фирсов оттуда быстро сбежал, а Легкоступова впала в кому.
Следователи рассматривают две версии гибели: причастность супруга и несчастный случай. Сам Фирсов заявил, что певица упала в ванной и сильно ударилась головой.
Во время разговора с правоохранителями Бриль привела свой последний разговор с мамой. Когда девушка везла Легкоступову в клинику, та заявила, что упала сама.