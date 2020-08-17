СМИ узнали последние слова Легкоступовой дочери. Она раскрыла причину падения

Скоропостижная смерть Валентины Легкоступовой стала неожиданностью как для близких, так и для общественности. Поэтому муссируются несколько версий того, что же случилось с певицей.

СМИ писали, что Легкоступова получила травму головы из-за мужа. На это намекали и ее родственники. Но «МК» написал, что во время беседы с правоохранителями ее дочь — Аннета Бриль — привела свой последний разговор с мамой.

Когда девушка везла мать в клинику, то та заявила, что упала сама. Муж Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов утверждал, что его жена оступилась в ванной и ударилась.

Тем временем в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве рассказали, что проводят проверку по факту смерти артистки.

Ранее появилась информация о том, что Легкоступова еще два дня оставалась дома после того, как ударилась головой. Таким образом, по версии СМИ, к моменту госпитализации травма была неоперабельна.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было 54 года. Она умерла, не приходя в сознание. Последние дни певица находилась в коме.