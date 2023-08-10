Эксклюзив 10 августа 2023, 21:49 «Это вранье и фейк». Директор Лады Дэнс опроверг слухи о сборе денег на ее лечение Продюсер Лады Дэнс назвал ложью сообщения о сборе денег на лечение певицы

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Сообщения о сборах средств для лечения Лады Дэнс — неправда. Об этом «360» заявил продюсер певицы Сергей Пудовкин. По его словам, близкие исполнительницы сами помогут ей восстановиться от полученных в ДТП травм. Он добавил, что представители звезды уже подготовили заявление в связи с распространением ложной информации.

Сборов нет и не было

Продюсер напомнил, что 10 августа в СМИ появилась информация о якобы предсмертном состоянии Лады Дэнс. Он назвал эти публикации чудовищными — как для самой певицы, так и для ее родных. Пудовкин призвал остановить распространение слухов.

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«Я официально заявляю — никаких сборов на лечение Лады Дэнс нет, не было и не будет. У нас достаточно возможностей самостоятельно решить те проблемы, которые Лада получила в результате этой тяжелой аварии. Но мы это сделаем самостоятельно. Все, что вы видите или увидите в интернете, эти спекуляции и псевдосборы — это вранье, это фейк. Пожалуйста, не надо на это реагировать. Заявление в полицию мы подготовили и завтра обязательно его подадим», — подчеркнул собеседник «360».

Слава на крови

Он добавил, что исполнительница попала в очень тяжелую аварию, после чего перенесла ряд достаточно сложных операций. Сейчас она в сознании и уже может разговаривать с родными и близкими, однако давать комментарии СМИ преждевременно — ей нужно прийти в форму и выглядеть достойно.

Сергей Пудовкин раскритиковал тех, кто тайно сфотографировал Ладу Дэнс в больничной палате.

«Мы очень расстроены и крайне негативно относимся к тому, что в замочную скважину были сняты и опубликованы фотографии, где она находится в достаточно беззащитном положении — в медицинской палате, где ей оказывают помощь. Отвратительно, что буквально на крови делаются рейтинги и какие-то fake news (фейковые новости — прим. ред.)», — подчеркнул он.

Пудовкин рассказывал, что сделать снимки могли те, у кого есть доступ к медицинскому учреждению. Он выразил надежду, что Лада Дэнс сможет записать видеообращение в ближайшее время.